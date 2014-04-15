В Приморье обследуют 32 тысячи гектаров леса

Лесопатологическое обследование лесных участков на площади 32 тысячи га пройдёт в Приморье в следующем году. Об этом «Вестям: Приморье» сообщили в краевом департаменте лесного хозяйства.

Как объяснил и.о. директора департамента Валентин Карпенко, лесопатологическое обследование – крайне важная мера. По его итогам в приморских лесах будут назначены санитарно-оздоровительные мероприятия – выборочные и сплошные рубки, уборка захламленности и ветровалов.

«После таких рубок существенно снизятся показатели пожарной опасности в лесу. Уменьшится угроза возникновения очагов болезней леса. Кроме того, у нас появится возможность предоставлять гражданам больше лесосек для заготовки дров», – пояснил Валентин Карпенко.

Среди территорий, на которых будет проведено лесопатологическое обследование, – Тернейский, Кавалеровский районы, посёлки Рощино, Сергеевка, Чугуевка, города Владивосток и Уссурийск.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]