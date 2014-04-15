В Приморье обследуют 32 тысячи гектаров леса
Лесопатологическое обследование лесных участков на площади 32 тысячи га пройдёт в Приморье в следующем году. Об этом «Вестям: Приморье» сообщили в краевом департаменте лесного хозяйства.
Как объяснил и.о. директора департамента Валентин Карпенко, лесопатологическое обследование – крайне важная мера. По его итогам в приморских лесах будут назначены санитарно-оздоровительные мероприятия – выборочные и сплошные рубки, уборка захламленности и ветровалов.
«После таких рубок существенно снизятся показатели пожарной опасности в лесу. Уменьшится угроза возникновения очагов болезней леса. Кроме того, у нас появится возможность предоставлять гражданам больше лесосек для заготовки дров», – пояснил Валентин Карпенко.
Среди территорий, на которых будет проведено лесопатологическое обследование, – Тернейский, Кавалеровский районы, посёлки Рощино, Сергеевка, Чугуевка, города Владивосток и Уссурийск.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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