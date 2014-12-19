Губернаторские подарки для приморских детей заставят переделать омского поставщика. Видеорепортаж Татьяны Дубко
Дети без конфет не останутся. Омского поставщика заставят переделать губернаторские подарки. Напомню, предприниматель, выигравший аукцион, нарушил условия договора, заменив один из видов конфет. Когда и в каком составе сладости попадут под елки приморских детей?
Начало декабря. Специальная комиссия с чаем и с удовольствием дегустирует пробный экземпляр. Общественники, блогеры, родители сообща одобрили губернаторские подарки.
Пару недель спустя — конфеты еще не под елкой, но снова в центре внимания. Приемка сладостей не состоялась. Приморцы заволновались: дети края останутся без сладких бонусов.
Ирина Медведева, председатель ПРОО «Совет Многодетных родителей»: «Когда участвовали в дегустации, список нам не предоставляли. Эта ситуация была неожиданна, особенно для тех родителей, которые рассчитывали на подарки».
Омская компания ИП Воронцова аукцион взяла стоимостью, предложив за подарок минимальную цену — 248 с половиной рублей. Так почти за 200 тысяч сладких коробочек край выплатил около 50 миллионов. Перед развозом выяснилось, что поставщик самовольно изменил состав.
Татьяна Хмель, заместитель директора департамента образования и науки Приморского края: «Находился шоколад, который не предусмотрен заданием. И не находился тот, который должен быть. Такой подарок в рамках 44 ФЗ мы не можем принимать. Тем более что заменили на шоколад более дешевый».
Ситуацию взял на контроль глава региона. Срочные перепоставки. Все допрасходы берет на себя поставщик. До слез горько , хоть и очень сладко. Теперь все 200 тысяч подарков нужно переукомплектовать вручную.
Омичи уже третий год выигрывают сладкий аукцион и не в первый раз подводят краевую администрацию. В 2015 родители жаловались на несвежие подарки. Впрочем, в этом году претензий именно к качеству нет. И проблему несоответствия устраняют оперативно. Уже с начала следующей недели новогодние конфеты от губернатора доставят во все города края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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