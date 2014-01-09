Ребенок получил травмы, попав под машину в Приморье

55-летняя жительница села Веденка приехала в город Дальнереченск по личным делам. Управляя автомобилем «Тойота Королла», женщина, двигаясь по улице Дальневосточной, не учтя погодные условия и гололед, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и совершила наезд на кирпичный гараж. От удара иномарку развернуло и отбросило на проезжую часть дороги, где в это время в попутном направлении с нарушениями ПДД шел 10-летний ребенок.

В результате наезда мальчик получил телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и перелома ключицы. Ребенок госпитализирован в хирургическое отделение городской больницы.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, за двухлетний стаж вождения фактов нарушения Правил дорожного движения водитель не допускала. В данном случае возникновение аварийной ситуации спровоцировало и ненадлежащее содержание улично-дорожной сети.

За нарушение правил содержания улично-дорожной сети в отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ.

В отношении водителя иномарки возбуждено административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

По факту ДТП проводится проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

С матерью и ее пострадавшим сыном сотрудник Госавтоинспекции провел беседу с разъяснением требований ПДД, предъявляемых к пешеходам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]