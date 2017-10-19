Информация о задержании главы Хасанского района в Приморье оказалась фейком

Источник "Вестей Приморье" в администрации Хасанского района Приморья категорически опроверг информацию о якобы задержании правоохранительными органами главы района Сергея Овчинникова.

Ранее, в субботу,23 декабря, в ряде приморских СМИ и в соцсетях, появились публикации о том, что глава Хасанского района Сергей Овчинников якобы задержан.

Источник "Вестей Приморье" подчеркнул, что Овчинников находится на свободе и никаких оперативно-следственных действий против него не проводится.

"Все нормально. Я на месте и работаю. Сегодня был рабочий лень, мы работали по гектару. Возвращаюсь обратно в Славянку. Сегодня у нас планируется небольшое предновогоднее собрание с коллективом. А ничего такого, о чем пишут, не было у нас и близко", — цитирует Овчинникова ИА PrimaMedia.

По мнению агентства, эта информация неслучайно появилась именно в субботу,23 декабря. Буквально в воскресенье, 24 декабря, в административном центре – пгт Славянка – состоятся выборы главы. Конкуренция там высокая, как и активность различных общественно-политических сил, в том числе оппозиционного и несистемного толка.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]