Информация о задержании главы Хасанского района в Приморье оказалась фейком
Источник "Вестей Приморье" в администрации Хасанского района Приморья категорически опроверг информацию о якобы задержании правоохранительными органами главы района Сергея Овчинникова.
Ранее, в субботу,23 декабря, в ряде приморских СМИ и в соцсетях, появились публикации о том, что глава Хасанского района Сергей Овчинников якобы задержан.
Источник "Вестей Приморье" подчеркнул, что Овчинников находится на свободе и никаких оперативно-следственных действий против него не проводится.
"Все нормально. Я на месте и работаю. Сегодня был рабочий лень, мы работали по гектару. Возвращаюсь обратно в Славянку. Сегодня у нас планируется небольшое предновогоднее собрание с коллективом. А ничего такого, о чем пишут, не было у нас и близко", — цитирует Овчинникова ИА PrimaMedia.
По мнению агентства, эта информация неслучайно появилась именно в субботу,23 декабря. Буквально в воскресенье, 24 декабря, в административном центре – пгт Славянка – состоятся выборы главы. Конкуренция там высокая, как и активность различных общественно-политических сил, в том числе оппозиционного и несистемного толка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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