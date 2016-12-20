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Вчера, 09:30
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На Дальний Восток обрушится мощный циклон (карта погоды)

На Дальний Восток обрушится мощный циклон (карта погоды)

Утром 24 декабря западный циклон приблизился к Приморскому краю. Он спровоцирует образование в Японском море волнового циклона. В течение дня этот циклон будет двигаться вдоль южного побережья Приморского края. Затем будет поглощен более мощным циклоном.

Южный циклон, зародившийся в Желтом море, утром будет находиться над Корейским полуостровом. Затем в течении дня вихрь будет активно углубляться и передвигаться по акватории Японского моря на северо-восток. 25 утром эти два циклона объединятся в один активный вихрь. Произойдет резкое усиление циклона(Смотри карту). Давление в центре снизится до 980 гПа, скорость ветра возле центра до 30 м/с. Затем активный вихрь обрушится на Сахалин. Утром 26 декабря мощный циклон достигнет угрожающей силы. Давление снизится до 950 гПа и ниже, скорость ветра в циклоне будет превышать 30-35 м/с, местами ураган до 40 м/с. Днем 26 декабря циклон достигнет такой силы, что будет оказывать влияние на весь Дальний Восток.

В связи с влияние мощного циклона 25-26 декабря на Сахалине объявляется штормовое предупреждение! 25 декабря на юге острова ожидаются очень сильные осадки с количеством 30 мм и более за 12 часов. 26 декабря очень сильный снег пройдет на большей части острова. За время действия циклона местами выпадет 50 см снега и более. Ветер будет штормовой до 20-25 м/с, на побережье местами 28-33 м/с.

На Курильских островах и Камчатке в период с 26 по 28 декабря ожидается крайне неустойчивая погода. Ожидаются очень сильные осадки и штормовой ветер. На Камчатке основное ухудшение ожидается днем 26 декабря: пройдет снег с количеством 35 мм и более за 12 часов, при этом ветер будет восточный до 25-30 м/с.

На погоду Приморья активный вихрь окажет влияние только косвенным путем. Распределение осадков будет таковым: на востоке края пройдет умеренный, на юго-востоке края местами сильный снег, на западе края местами возможен небольшой снег. В центральных районах пройдет небольшой, местами умеренный снег. В целом осадков по краю будет немного. Основные осадки пройдут на востоке и на юго-востоке края. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в Лазовском и Ольгинском районе! В этих районах ожидается выпадение до 5-10 см снега. Температура ночью от – 2 °С на юго-востока края и до -15 °С на севере края.

В целом Приморскому краю в этот раз очень повезет. Циклон пройдет мимо нашего края, а вот Сахалину достанется по полной,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт Маглипогода.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Лидия / Вчера, 17:29
    № 1  
     

    Маглипогода как всегда на высоте. Примпогода всю неделю пугали и - упс.
    А эти синоптики подробно и без лишнего все делу.
    Молодцы!

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