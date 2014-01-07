ХК "Адмирал" не может выиграть дома

Череповецкая "Северсталь" во Владивостоке обыграла "Адмирал" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Клуб из Владивостока потерпел третье поражение подряд.

В составе победителей свою первую шайбу в лиге забросил 19-летний Игорь Гераськин, также отличились Олег Яшин и Даниил Вовченко. У "Адмирала" забивали Ренат Мамашев и Роберт Саболич.

Статистика

"Адмирал" – "Северсталь" – 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Мамашев - 3 (Махановский), 4:52 - 1:0. Гераськин - 1 (Вовченко, Веревкин), 11:23 - 1:1. Яшин - 5 (бол., Васильев, Бумагин), 24:27 - 1:2. Вовченко - 12 (Гераськин), 39:34 - 1:3. Саболич - 10 (Александров, Кицын), 43:38 - 2:3.

Вратари: Серебряков (57:30) - Гудачек.

Штраф: 10 - 33.

Броски: 22 (12+2+8) - 37 (10+18+9).

Судьи: Васильев, Сидоренко.

24 декабря. Владивосток. "Фетисов Арена".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]