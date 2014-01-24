В Приморье временно отменят электричку «Владивосток–Уссурийск»

В преддверии встречи Нового Года в связи с многочисленными обращениями пассажиров в билетные кассы, компания-перевозчик уведомляет об увеличении количества вагонов пригородных скорых поездов в новогодние каникулы:

- №6007/6015 Владивосток –Сибирцево- Спасск-Дальний- Ружино:

- 28 декабря и 2, 3 января — 8 вагонов (2 вагона 1-го класса, 2 вагона 2-го класса),

- 29, 30 декабря и 7 января — 10 вагонов (2 вагона 1-го класса, 3 вагона 2-го класса),

- 31 декабря и 4, 5, 6 января — 6 вагонов (2 вагона 1-го класса, 2 вагона 2-го класса)



- №6016/6008 Ружино – Спасск-Дальний- Сибирцево- Владивосток:

- 29 декабря и 3, 4 января— 8 вагонов (2 вагона 1-го класса, 2 вагона 2-го класса)

- 30, 31 декабря и 08 января — 10 вагонов (2 вагона 1-го класса, 3 вагона 2-го класса)

- 5, 6, 7 января — 6 вагонов (2 вагона 1-го класса, 2 вагона 2-го класса)



- №6401/6404 Владивосток – Смоляниново- Партизанск- Находка- Тихоокеанская:

- 29 декабря — 8 вагонов (2 вагона 1-го класса, 2 вагона 2-го класса)

- 30 декабря и 1 января — 6 вагонов (2 вагона 1-го класса, 2 вагона 2-го класса)



- №6403/6406 Тихоокеанская –Находка- Партизанск- Смоляниново- Владивосток:

- 30 декабря— 8 вагонов (2 вагона 1-го класса, 2 вагона 2-го класса)

- 31 декабря и 8 января— 6 вагонов (2 вагона 1-го класса, 2 вагона 2-го класса).

Также компания-перевозчик сообщает, что в связи с традиционным отсутствием пассажиров на некоторых вечерних пригородных рейсах накануне новогодней ночи, 31 декабря не курсируют следующие пригородные поезда:

-№6337, сообщением «Владивосток – Надеждинская» (в расписании отправление в 20.10),

-№6437, сообщением «Владивосток — Артем-1» (в расписании отправление в 20.30).

№6363 «Владивосток –Уссурийск», отправлением в 18.09, 31 декабря следует до станции Раздольное.

Все вопросы можете задать в справочной службе ОАО «Экспресс Приморья» по пригородным электропоездам: 8 (423) 2-245-431.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]