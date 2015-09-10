В Приморье задержан серийный автоугонщик
В полицию Артема поступило сообщение местного жителя о том, что с придомовой территории на улице 2-я Рабочая неизвестные угнали его автомашину «Тойота Королла». Сумма ущерба составила 150 тысяч рублей.
На территории Артема был введен план «Перехват», наружные наряды полиции ориентированы на розыск автомобиля и задержание злоумышленника. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Артему.
Находясь на маршруте патрулирования, инспекторы дорожно-патрульной службы обратили внимание на автомашину, похожую по приметам на похищенную. За рулем находился 23-летний житель Находки. Он не смог представить документы на транспортное средство.
Автомобиль поместили на стоянку временного задержания. Задержанный в отделе полиции дал признательные показания.
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражи и автоугоны. Из мест лишения свободы освободился в 2017 году.
В ходе расследования уголовного дела установлена причастность жителя Находки еще к трем преступлениям: кражам транспортных средств и уничтожению идентификационного номера автомобиля.
Против подозреваемого возбуждены уголовные дела. Устанавливается круг потерпевших, а также сумма ущерба, причиненного владельцам транспортных средств. Задержанный заключен под стражу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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