Приморские ученые открыли новые вредоносные вирусы растений

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) открыли четыре ранее неизвестных вируса растений, сообщила пресс-служба вуза.

Вирусы были обнаружены при ревизии штаммов, хранящихся в Российской коллекции вирусов Восточной Азии на базе Научного центра биоразнообразия ДВО РАН, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Дальневосточные ученые описали новые вирусы из рода Nepovirus: вирус мозаики фримы азиатской (PhAMV — Phryma asiatica Mosaic Virus); вирус мозаики коммелины (DFMV — Day Flower Mosaic Virus); вирус некротической пятнистости пажитника (FoNSV — Foenugreek Necrotic Spot Virus); вирус некротической пятнистости овощного перца (CaNSV — Capsicum annuum Necrotic Spot Virus).

По словам ученых, фитовирусы в несколько раз снижают урожайность многих сельскохозяйственных культур. Так, исследователи установили, что на территории Приморья картофель поражают 14 вирусов.

Эксперты отмечают, что от фитовирусов нет вакцины, и задача ученых — искать способы ограничить их действие и разрабатывать безвирусные посевные материалы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]