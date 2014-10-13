Приморские ученые открыли новые вредоносные вирусы растений
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) открыли четыре ранее неизвестных вируса растений, сообщила пресс-служба вуза.
Вирусы были обнаружены при ревизии штаммов, хранящихся в Российской коллекции вирусов Восточной Азии на базе Научного центра биоразнообразия ДВО РАН, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».
Дальневосточные ученые описали новые вирусы из рода Nepovirus: вирус мозаики фримы азиатской (PhAMV — Phryma asiatica Mosaic Virus); вирус мозаики коммелины (DFMV — Day Flower Mosaic Virus); вирус некротической пятнистости пажитника (FoNSV — Foenugreek Necrotic Spot Virus); вирус некротической пятнистости овощного перца (CaNSV — Capsicum annuum Necrotic Spot Virus).
По словам ученых, фитовирусы в несколько раз снижают урожайность многих сельскохозяйственных культур. Так, исследователи установили, что на территории Приморья картофель поражают 14 вирусов.
Эксперты отмечают, что от фитовирусов нет вакцины, и задача ученых — искать способы ограничить их действие и разрабатывать безвирусные посевные материалы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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