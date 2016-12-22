В Приморье установились морозы

В понедельник, 25 декабря, циклон, вызвавший в крае небольшой и умеренный снег, выйдет на юг Охотского моря, погоду в Приморье будет определять его тыловая часть. В крае переменная облачность, в северной половине небольшой, местами умеренный снег. На отдельных участках дорог снежный накат. В прибрежных районах сильный северный ветер. Температура воздуха от -2 до -15°C.

26 декабря в Приморье ожидается переменная облачность, в центральных и восточных районах возможен небольшой снег. Ветер северо-западный сильный, на отдельных участках восточного побережья порывами до 27-32 м/с. В ночные часы температура воздуха составит -17…-22°C, в горных районах до -32°C, на побережье -11…-16°C. Фон дневных температур будет в пределах -13…-18°C, на юге и побережье -5…-12°C.

В среду, 27 декабря, погодные условия существенно не изменятся, похолодает еще на 2-3 градуса.

Во второй половине рабочей недели атмосферное давление будет расти, сохранится морозная без осадков погода. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

Во Владивостоке в понедельник переменная облачность, без осадков. Ветер северный сильный. Температура воздуха -7...-9°C.

Во вторник и среду в краевом центре ожидается ясная без осадков погода. Сохранится сильный северный ветер. Температурный фон ночью составит -15…-18°C, днем -11…-13°C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]