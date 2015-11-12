Борис Кубай: В новогоднюю ночь циклон может преподнести погодные сюрпризы в виде сильного снегопада и метели
Жителя Приморья обещают снежный Новый год. Что по этому поводу рассказал главный синоптик края Борис Кубай?
- На нынешней неделе над Желтым морем могут создаться благоприятные условия для зарождения активного циклона, который к концу года может преподнести жителям Приморья сюрпризы. Подтверждается ли эта версия сегодня?
– Подтверждается. Действительно, во второй половине нынешней недели термические и динамические условия над Желтым морем в тропосфере будут весьма благоприятными для циклогенеза. В результате здесь может зародиться перспективный циклон, который в новогоднюю ночь подойдет к Владивостоку, преподнеся жителям края погодные сюрпризы в виде сильного снегопада, метели и штормового ветра.
Специалисты рекомендуют всем, кто собирался в дальние поездки 31 декабря либо вовсе от них отказаться, либо совершиться их на день раньше — и 1 января 2018 года в крае еще может сохраняться снегопад.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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