Борис Кубай: В новогоднюю ночь циклон может преподнести погодные сюрпризы в виде сильного снегопада и метели

Жителя Приморья обещают снежный Новый год. Что по этому поводу рассказал главный синоптик края Борис Кубай?

- На нынешней неделе над Желтым морем могут создаться благоприятные условия для зарождения активного циклона, который к концу года может преподнести жителям Приморья сюрпризы. Подтверждается ли эта версия сегодня?

– Подтверждается. Действительно, во второй половине нынешней недели термические и динамические условия над Желтым морем в тропосфере будут весьма благоприятными для циклогенеза. В результате здесь может зародиться перспективный циклон, который в новогоднюю ночь подойдет к Владивостоку, преподнеся жителям края погодные сюрпризы в виде сильного снегопада, метели и штормового ветра.

Специалисты рекомендуют всем, кто собирался в дальние поездки 31 декабря либо вовсе от них отказаться, либо совершиться их на день раньше — и 1 января 2018 года в крае еще может сохраняться снегопад.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]