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Вчера, 12:21
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Строительство двух барж для Камчатского края началось на заводах Приморья

Строительство двух барж для Камчатского края началось на заводах Приморья

Фото: доброфлот.рф

На заводах Приморского края состоялась закладка килей двух самоходных барж грузоподъемностью до 40 тонн, новые суда будут работать на переправах Камчатки, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Камчатского края и «Интерфакс».

По итогам проведенного конкурса поставщиком барж выступил Ливадийский ремонтно-судостроительный завод. Одно судно предприятие построит в своих цехах, строительство второго по субподряду выполнит Славянский судоремонтный завод.

По заказу Камчатского края будут построены две самоходные аппарельные баржи, которые будут использованы для работы в режиме паромной переправы и рейдовой разгрузки на необорудованный берег. Каждое судно предназначено для перевозки до 25 пассажиров, 38-40 тонн грузов и одного грузового автомобиля. Согласно техническому заданию, баржи длиной до 28,5 м и шириной до восьми метров должны развивать скорость до 10 узлов.

Доставить баржи на Камчатку поставщик должен да конца августа 2018 года.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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