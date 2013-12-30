Строительство двух барж для Камчатского края началось на заводах Приморья
На заводах Приморского края состоялась закладка килей двух самоходных барж грузоподъемностью до 40 тонн, новые суда будут работать на переправах Камчатки, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Камчатского края и «Интерфакс».
По итогам проведенного конкурса поставщиком барж выступил Ливадийский ремонтно-судостроительный завод. Одно судно предприятие построит в своих цехах, строительство второго по субподряду выполнит Славянский судоремонтный завод.
По заказу Камчатского края будут построены две самоходные аппарельные баржи, которые будут использованы для работы в режиме паромной переправы и рейдовой разгрузки на необорудованный берег. Каждое судно предназначено для перевозки до 25 пассажиров, 38-40 тонн грузов и одного грузового автомобиля. Согласно техническому заданию, баржи длиной до 28,5 м и шириной до восьми метров должны развивать скорость до 10 узлов.
Доставить баржи на Камчатку поставщик должен да конца августа 2018 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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