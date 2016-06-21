Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Вчера, 12:33
  0

Водитель, не имевший права управления автомобилем, погиб в ДТП в Приморье

Водитель, не имевший права управления автомобилем, погиб в ДТП в Приморье

Фото: Е1

Смертельное ДТП произошло в районе 72 км автодороги «Артем—Находка—порт Восточный».

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 39-летний мужчина, управляя автомобилем «Тойота Камри», двигался со стороны Владивостока в направлении Находки. При прохождении 72 км автодороги «Артем—Находка—порт Восточный» водитель не справился с управлением, повредил леерное ограждение и съехал в кювет.   

В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия. Помимо водителя в салоне авто находился 35-летний пассажир, он получил травму руки.

Водитель управлял транспортным средством без соответствующих документов, ранее водительского удостоверения не получал, однако в 2017 году уже привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», предполагающей штрафные санкции в размере до 15 тыс. рублей. Штраф оплачен.

Внешних факторов, которые могли спровоцировать потерю управления, полицейские не выявили: автоавария произошла в светлое время суток, на сухом асфальте. По предварительным данным, мужчина превысил допустимую скорость движения, что и спровоцировало аварийную ситуацию.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку. Назначено проведение ряда экспертиз.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря