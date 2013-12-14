Четверых человек вынесли приморские пожарные из горящего дома

В ночь на понедельник, 25 декабря, в 00.32 на пульт пожарной охраны города Лесозаводск поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном по адресу ул. Карла Маркса. Пожарные подразделения прибыли по указанному адресу уже спустя 6 минут.

Как на месте установили пожарные, полностью была охвачена пламенем одна из квартир четырёхквартирного одноэтажного жилого дома, огонь перекинулся на веранду и крышу здания. В горящих помещениях были обнаружены четверо пострадавших. Огнеборцы передали их врачам скорой медицинской помощи.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, в 01.54 пожар был локализован, а в 04.19 полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 150 кв.м.

Для выяснения причин и обстоятельств происшествия на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории, ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС, сотрудники следственного комитета, сотрудники Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]