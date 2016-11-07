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Во Владивостоке начался ремонт грунтовой дороги от мыса Кунгасного до Нефтеветки

Во Владивостоке начался ремонт грунтовой дороги от мыса Кунгасного до Нефтеветки

Фото: Администрация г. Владивостока

Работы по ремонту грунтовой дороги от мыса Кунгасного до ул. Нефтеветка начались во Владивостоке. Работы ведутся на участке от улицы Мыс Кунгасный, 5 строение 6 до ул. 7-я Нефтеветка, 4а.

В минувшие выходные на объект вышла строительная техника. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города, сейчас идет отсыпка дороги песчано-щебеночной смесью С5, толщина которой на всем протяжении ремонтируемого участка составит 12 см. Для отсыпки участка дороги потребуется более 1 700 кубометров смеси. После завершения этого вида работ на объект выйдет грейдер и дорожный виброкаток для уплотнения песчано-щебеночной смеси.

Завершить работы подрядная организация должна к концу февраля 2018 года.

Напомним, что дорога от мыса Кунгасного до Нефтеветки должна частично разгрузить транспортные артерии города — Океанский проспект, проспект 100-летия Владивостока, Некрасовский путепровод.  

Параллельно с производством работ решается вопрос организации проезда автотранспорта через железнодорожный переезд в районе нефтебазы. Это позволит автомобилистам, двигающимся с Эгершельда и центральной части города, минуя загруженные транспортом основные артерии, выехать на проспект 100-летия Владивостока в районе стадиона «Строитель».

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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