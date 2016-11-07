Во Владивостоке начался ремонт грунтовой дороги от мыса Кунгасного до Нефтеветки
Работы по ремонту грунтовой дороги от мыса Кунгасного до ул. Нефтеветка начались во Владивостоке. Работы ведутся на участке от улицы Мыс Кунгасный, 5 строение 6 до ул. 7-я Нефтеветка, 4а.
В минувшие выходные на объект вышла строительная техника. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города, сейчас идет отсыпка дороги песчано-щебеночной смесью С5, толщина которой на всем протяжении ремонтируемого участка составит 12 см. Для отсыпки участка дороги потребуется более 1 700 кубометров смеси. После завершения этого вида работ на объект выйдет грейдер и дорожный виброкаток для уплотнения песчано-щебеночной смеси.
Завершить работы подрядная организация должна к концу февраля 2018 года.
Напомним, что дорога от мыса Кунгасного до Нефтеветки должна частично разгрузить транспортные артерии города — Океанский проспект, проспект 100-летия Владивостока, Некрасовский путепровод.
Параллельно с производством работ решается вопрос организации проезда автотранспорта через железнодорожный переезд в районе нефтебазы. Это позволит автомобилистам, двигающимся с Эгершельда и центральной части города, минуя загруженные транспортом основные артерии, выехать на проспект 100-летия Владивостока в районе стадиона «Строитель».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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