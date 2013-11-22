Семья из четырех человек погибла на пожаре в Лесозаводске
В Лесозаводске по факту гибели людей на пожаре возбуждено уголовно дело, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.
Напомним, в ночь на 25 декабря в доме на улице Карла Маркса в Лесозаводске во время пожара в квартире погибла семья из четырех человек, средии которых малолетний ребенок.
По факту смерти людей следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
11.07.2017 Мужчина получил ожоги и отравление угарным газом при пожаре в Лесозаводске
-
31.03.2014 В Приморье на пожаре погибла семья из трех человек
-
23.01.2014 На пожаре в посёлке Славянка погибла женщина
-
19.01.2014 На пожаре в Лесозаводске погиб человек
-
09.12.2013 На пожаре в п. Раздольное погибла женщина
-
22.11.2013 Женщина погибла при пожаре в Артеме
Добавить комментарий