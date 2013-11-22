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Вчера, 14:46
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Семья из четырех человек погибла на пожаре в Лесозаводске

Семья из четырех человек погибла на пожаре в Лесозаводске

В Лесозаводске по факту гибели людей на пожаре возбуждено уголовно дело, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

Напомним, в ночь на 25 декабря в доме на улице Карла Маркса в Лесозаводске во время пожара в квартире погибла семья из четырех человек, средии которых малолетний ребенок.

По факту смерти людей следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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