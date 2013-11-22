Семья из четырех человек погибла на пожаре в Лесозаводске

В Лесозаводске по факту гибели людей на пожаре возбуждено уголовно дело, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

Напомним, в ночь на 25 декабря в доме на улице Карла Маркса в Лесозаводске во время пожара в квартире погибла семья из четырех человек, средии которых малолетний ребенок.

По факту смерти людей следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]