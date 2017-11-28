Анонсы на 26 декабря

26 декабря во Владивостоке (Океанский проспект 99-76)– новогодняя встреча в МК «Антресоль»

26 декабря в 10.30 – Театр молодежи (Светланская, 15а) – волшебная история в одном действии по мотивам сюжета В. Коростылева и О. Муравьевой «Вовка в Тридевятом царстве».

26 декабря в 11.00 – Театр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Волшебная лампа Аладдина».

26 декабря в 11.00 – Дом чиновника (Суханова, 9) – мастер-класс современной вышивки «Скатерть Элеоноры Прей».

26 декабря в 11.00 – Библиотека №15 (Волкова, 11) – праздничная игровая программа «В Новый год с подарками».

26 декабря в 12.00 – Музей города (Петра Великого, 6) – игра-конструктор «Архитектурная мозаика Владивостока».

26 декабря в 15.30 – Библиотека №9 (Талалихина, 5) – творческая мастерская «Символ 2018 года».

26 декабря в 16.00 - Музей города (Петра Великого, 6) – новогодний квест.

26 декабря в 16.00 – Театр молодежи (Светланская, 15а) – музыкальное новогоднее комикс-шоу в одном действии «С Новым годом, Маша! Или как Мышь, Паук и Фермер праздник спасали».

26 декабря в 18.30 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – концертная программа «Новогодний Огонёк».

26 декабря в 19.00 – Мариинский театр (Фастовская, 20) – опера «Ночь перед Рождеством».

26 декабря в 19.30 – Фетисов Арена (Маковского, 284) – матч «Адмирал» – «Спартак» (Москва).

26 декабря в 15.00 во Владивостоке в муниципальной детско-юношеской спортивной школе «Гармония» (ул. Пограничная, 12-б) состоится первенство по спортивной гимнастике «Надежды Владивостока».

26 декабря г. Новосибирск. БК «Новосибирск» - БК «Спартак-Приморье» Владивосток. Суперлига - Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2017/18.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]