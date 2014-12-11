Ученые РФ и Китая проведут в 2018 году масштабный учет дальневосточных аистов

Специалисты России и Китая в следующем году проведут масштабный учет краснокнижных дальневосточных аистов, сообщила пресс-служба Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF).

«Объем работ предстоит огромный. Учет дальневосточного аиста начнется в феврале, когда можно использовать снегоходы и гнезда хорошо просматриваются, и весной и летом - на автомобилях, вездеходах, квадроциклах, с использованием вертолета и беспилотников», - сказал директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов, слова которого приводятся в сообщении.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс», учет будет проводиться в бассейне реки Амур, в России и в Китае.

Ученые также планируют проводить меченье птиц, что позволит уточнить, каким путем летят аисты, сколько из них достигает мест зимовки, сколько возвращается к местам гнездовий.

В связи с проведением масштабного учета символом 2018 года в бассейне Амура станет дальневосточный аист.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]