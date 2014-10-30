Около 400 километров линий электропередачи реконструировано в Приморье

В 2017 году в Приморье по инвестиционным программам энергетических предприятий произведена реконструкция 396,9 километров линий электропередачи. Введены трансформаторные мощности объёмом 238,8 МВА, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Такие данные озвучили в департаменте энергетики Приморского края. Как сообщила директор департамента Алла Фортун, также сетевые организации края выполнили значительные объемы работ по расчистке и расширению просек воздушных линий. Это позволило существенно снизить количество отключений энергоснабжения.

Кроме того, в течение 2017 года энергетики активно работали над подготовкой электросетевой инфраструктуры для крупных проектов, реализующихся в Приморье. Речь идёт о технологическом присоединении объектов в ТОРах «Михайловский», «Надеждинская» и «Большой Камень». Для обеспечения электроснабжением резидентов ТОР «Надеждинская» компания «ФСК ЕЭС» начала работы по строительству подстанции на 220 кВ «Промпарк» и линии электропередачи классом напряжения 220.

Для ТОР «Михайловский» энергетики филиала «Приморские электрические сети» АО «ДРСК» строят две подстанции на 110 кВ «Агрокомплекс» и «Ключи», а также две подстанции по 35 кВ «Дубки» и «Ленинское». Кроме того, объектам ТОР потребовалось более 110 километров линии электропередачи.

«Строительство сетевой инфраструктуры для ТОР «Михайловский» позволит развивать энергетику центрального Приморья, где масштабного строительства энергообъектов не велось более 20 лет. Новая электросетевая инфраструктура создаст условия для подключения новых потребителей, в том числе крупных предприятий, а также увеличит надежность поставки ресурса существующим потребителям», – подчеркнула Алла Фортун.

В рамках технологического присоединения ТОР «Большой Камень» планируется строительство подстанции 110 кВ «Садовая» и внутриплощадочных сетей 6 кВ, которые обеспечат электроэнергией строительную площадку первой очереди жилого микрорайона «Шестой». В этом году уже построена одна из ЛЭП на 6 кВ от существующей подстанции «Береговая». Строительство подстанции «Садовая» и остальных ЛЭП для ТОР «Большой Камень» начнется в ближайшее время.

«Установленная мощность новой подстанции составит 80 МВт. Это полностью обеспечит электроэнергией не только главного резидента ТОР – судостроительный кластер «Звезда», но и объекты жилищного строительства и системы водо- и газоснабжения», – добавила директор департамента энергетики.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]