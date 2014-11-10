Почти 1,5 тысячи юных приморцев приняли участие в Губернаторской елке

Новогоднее представление для детей из самых разных уголков Приморья прошло в понедельник, 25 декабря. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, на главный новогодний утренник края приехали дети-сироты, воспитанники социально-реабилитационных центров и краевых коррекционных школ-интернатов, дети из приёмных семей, участники творческих коллективов и учащиеся детских школ искусств, а также дети-инвалиды и дети сотрудников МВД, погибших при исполнении служебного долга, – всего 1,5 тысяч юных приморцев.

В холле цирка ребят встречали аниматоры – сказочные персонажи и герои мультфильмов, а у праздничной елки гостей развлекали главные герои праздника – Дед Мороз и Снегурочка. Также свои цирковые, танцевальные и вокальные номера представили участники краевых творческих студий.

Поздравил детей с наступающим праздником врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

После утренника юных приморцев ждал главный сюрприз праздника – цирковое представление «Император львиц». Кроме того, каждый участник елки получил сладкий подарок от главы края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]