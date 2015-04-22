Во Владивостоке рыбоперерабатывающее предприятие работало с нарушениями

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявили нарушения требований технических регламентов в работе рыбоперерабатывающеего предприятия во Владивостоке. В отношении юридического лица возбуждено административное производство.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор, специалисты провели внеплановую проверку рыбоперерабатывающего предприятия в краевом центре. Инспекторы выявили ряд серьезных нарушений действующего законодательства РФ.

Так, при входе во все производственные помещения на предприятии отсутствовали дезинфицирующие коврики. В холодильном шкафу в процессе производства хранился трепанг на меду в стеклянных трехлитровых банках с указанием даты, но без указания наименования продукции. Также трепанг на меду хранился и в холодильной камере для хранения готовой продукции. Всего на хранении у предприятия находилось более 121 кг такой деликатесной продукции, а документы, подтверждающие прослеживаемость сырья для изготовления готовой продукции, были представлены только на 20 кг живого трепанга. На большую часть данного товара ветеринарные сопроводительные документы отсутствовали.

Кроме того, документов не было и на 40 кг размороженной сельди, которая находилась на поддоне разделочного стола.

В свою очередь, на упаковке хранившейся в рефрижераторных контейнерах мороженой нерки также частично отсутствовала маркировка изготовителя и отсутствовали документы, подтверждающие ее прослеживаемость (20 кг). Там же находилась и рыбопродукция, предназначенная для последующей посолки, валки и сушки, без указания веса, даты и наименования продукции (более 67 кг).

Опасная продукция изъята из оборота и помещена на изолированное хранение. В отношении юридического лица возбуждено административное производство. Ведется разбирательство.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]