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Вчера, 16:05
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Во Владивостоке рыбоперерабатывающее предприятие работало с нарушениями

Во Владивостоке рыбоперерабатывающее предприятие работало с нарушениями

Фото: inmoment.ru

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявили нарушения требований технических регламентов в работе рыбоперерабатывающеего предприятия во Владивостоке. В отношении юридического лица возбуждено административное производство.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор, специалисты провели внеплановую проверку рыбоперерабатывающего предприятия в краевом центре. Инспекторы выявили ряд серьезных нарушений действующего законодательства РФ.

Так, при входе во все производственные помещения на предприятии отсутствовали дезинфицирующие коврики. В холодильном шкафу в процессе производства хранился трепанг на меду в стеклянных трехлитровых банках с указанием даты, но без указания наименования продукции. Также трепанг на меду хранился и в холодильной камере для хранения готовой продукции. Всего на хранении у предприятия находилось более 121 кг такой деликатесной продукции, а документы, подтверждающие прослеживаемость сырья для изготовления готовой продукции, были  представлены только на 20 кг живого трепанга. На большую часть данного товара ветеринарные сопроводительные документы отсутствовали.

Кроме того, документов не было и на 40 кг размороженной сельди, которая находилась на поддоне разделочного стола.

В свою очередь, на упаковке хранившейся в рефрижераторных контейнерах мороженой нерки также частично отсутствовала маркировка изготовителя и отсутствовали документы, подтверждающие ее прослеживаемость (20 кг). Там же находилась и рыбопродукция, предназначенная для последующей посолки, валки и сушки, без указания веса, даты и наименования продукции (более 67 кг).   

Опасная продукция изъята из оборота и помещена на изолированное хранение. В отношении юридического лица возбуждено административное производство. Ведется разбирательство. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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