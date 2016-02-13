Новые знания о братьях наших меньших в наступающий год Желтой Собаки стали для особенных детей настоящим открытием. Слабослышащие ребята впервые посмотрели необычный спектакль. Его актеры не размещают афиш и не ездят по миру с гастролями. Но их постановки помогают зрителям, а некоторых возвращают к жизни!

Зрителям, которые собрались на этот спектакль, трудно сдержать восторг и удивление, ведь роли исполняют хвостатые артисты! Кинологи Приморского клуба служебного собаководства приготовили для ребят новогодний сюрприз! Собачий театр впервые показывает сказку «Муха-Цокотуха».

На необычный эксперимент собаководы решились не сразу. Интерактивное представление они соединили с лечебной кинологией, польза от которой известна еще с древности. И вот на сцене танцует, порхая крылышками, пастушья овчарка Зема — обаятельная Цокотуха. Похитить ее старается лабрадор Юман, получивший роль паука за свой темный окрас. Свора букашек, согласно сценарию, снует вокруг!

Вера Воронкова, кинолог: «На самом деле, дрессировка собаки — это огромное удовольствие от общения с животными. И только большая любовь к животным приводит к таким замечательным результатам!»

После спектакля — близкое знакомство с необычными актерами и фотографии на память. Прикоснуться к теплому существу старается каждый особенный ребенок. А ведь это так нужно детям с нарушениями слуха, уверены педагоги.

Лариса Новикова, директор КГОБУ Владивостока: «Я всегда приветствую, когда к нам в учреждение приезжают такие творческие коллективы… Специально обученные собаки могут улучшать эмоциональное и физическое состояние, научить коммуникативным качествам».

Как говорят педагоги центра, четвероногие актеры вполне могут быть целителями детских душ! Символ нового 2018-го года — животное, одаренное чуткостью и преданностью, способно отвлечь от мрачных мыслей и в трудную минуту подать лапу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]