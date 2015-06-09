Автоподставщик предстанет перед судом во Владивостоке
Во Владивостоке на улице Пушкинскаой задержан мужчина по подозрению в совершении автоподстав на дороге. После ДТП он требовал оплатить ремонт машины на месте и не вызывать полицию.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, злоумышленник полностью сознался в том, что принимал участие в автоподставе на дороге между автомобилями Toyota Gaia и Suzuki Jimny и обвинил в ДТП ничего не подозревающего горожанина. После обращения потерпевшего в полицию выяснилось, что авария произошла не случайно и была подстроена. Один из злоумышленников, принимавших участие в подставном столкновении машин, вскоре был задержан и доставлен в полицию.
Мужчину проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на дорогах города. Личности его подельников устанавливаются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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