Первый дом по программе «Жилье для российской семьи» сдан во Владивостоке

Первый дом, построенный по федеральной программе «Жилье для российской семьи», сдан в эксплуатацию во Владивостоке. 25 декабря ООО «Восточный ЛУЧ», застройщик по программе «Жилье для российской семьи» начал выдачу ключей и документов собственникам новых квартир.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, строительство 192-квартирного дома в микрорайоне «Зеленый угол» (ул. Нейбута, 137) Владивостока вел резидент Свободного порта Владивосток – компания «Восточный Луч». 185 из них общей площадью 11,5 тысяч квадратных метров предусмотрены по программе «Жилье для российской семьи»,

Как отметил заместитель директора по развитию ООО «Восточный Луч» Алексей Исаков, дом начал строиться в декабре 2016 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию компания получила от администрации Владивостока в конце прошлой недели. С понедельника началась выдача документов и ключей от квартир участникам программы.

«Все квартиры двух- и трехкомнатные, с балконами. В каждой из них сделана утеплённая стяжка пола, черновая отделка стен, установлены сантехника, межкомнатные перегородки и металлические входные двери, индивидуальные счетчики на электричество, горячую и холодную воду, отопление. Горизонтальная разводка отопления позволяет жильцам самостоятельно регулировать температуру батарей в своей квартире. Каждый квадратный метр жилья обошелся участникам программы «Жилье для российской семьи» в 35 тысяч рублей», – отметил он.

Прилегающая к домам территория будет благоустроена, заасфальтируют дороги, тротуары, установят спортивные сооружения и детские площадки. Проектом предусмотрено дальнейшее развитие дорожной и транспортной инфраструктуры микрорайона. Завершение строительных работ первой очереди запланировано на второй квартал 2018 года.

Инвестиционный проект компании подразумевает строительство трех девятиэтажных домов общей площадью жилой застройки 36 тысяч квадратных метров. Стоимость проекта превышает 1,4 миллиарда рублей.

Второй и третий дома планируется сдать в эксплуатацию ко второму кварталу 2018 года. Всего новоселье смогут отметить 576 приморских семей.

На первых этажах зданий будут размещаться объекты социального назначения: детские учреждения, магазины, аптеки, офисы – все, что необходимо для комфортного проживания.

Реализация проекта осуществляется при софинансировании через механизм долевого участия в строительстве. В рамках государственной программы «Жилье для российской семьи» преференции особого экономического режима позволили компании «Восточный ЛУЧ» реализовать жилье по цене 35 тысяч рублей за один квадратный метр.

Как сообщили в департаменте градостроительства Приморья, в рамках федеральной программы первые дома в крае были сданы в Уссурийском городском округе в прошлом году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]