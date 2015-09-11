Обещанного три года ждут. В селе Кроуновка, что под Уссурийском, начали строить мост. Переход обрушился здесь во время тайфуна «Гони», и все это время местные жители передвигались по временной переправе, которую в период больших дождей перемывало. Без связи регулярно оставались 600 человек.

Работы у села Кроуновка пока не кажутся глобальными. На первом этапе строителям предстоит подготовить участок для запуска тяжелой техники. Сейчас здесь орудуют только пилами. За неделю деревья, которые оказались на пути проектировщиков, исчезнут. В начале года начнут забивать сваи, и сельские жители поверят в реальность происходящего.

Прочный лед на реке Кроуновка позволяет близко, даже вплотную, подойти к опорам разрушенного моста. По словам строителей, их износ составляет примерно 60 %. Впрочем, это видно и невооруженным глазом. Не удивительно, что во время сильнейшего паводка, два года назад, пролеты не выдержали и рухнули.

Начало стройки для жителей Кроуновки — как новогодний подарок. Отсутствие капитального перехода уже два года доставляет неудобства. Только в этом году временную переправу перемывало несколько раз. Сильные дожди, считай, дежавю. На 5—7 дней село остается без транспортного сообщения, а единственный путь до большой земли возможен только на лодке.

Андрей Халтурин, заместитель главы администрации Уссурийского городского округа по работе с территориями: «У нас почти три года регулярно тут все перемывает, три года регулярно вводим ЧС. Неудобства. Люди рады. Наконец-то будет бесперебойное сообщение, тем более, тут есть крупные хозяйства».

Длина нового капительного перехода — 850 метров, самого моста — 120. Пролеты лягут чуть правее прежней конструкции и будут отвечать всем современным требованиям. Строители обещают работать быстро и качественно.

Сергей Туркин, директор филиала «Мостостроительный» АО «Примавтодор»: «Сложностей пока не наблюдается. И геологи нам дали добро на работу. Поэтому, думаю, все будет хорошо. Тем более, на этом объекте будут работать лучшие, даже высококлассные специалисты».

Планируется, что строительство завершится через год. В аккурат к Новому в 2019 году. Перерезание красной ленточки через 11 месяцев вновь обещает стать рождественским подарком для жителей Кроуновки.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]