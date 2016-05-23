Более 735 тысяч тонн водных биоресурсов выловили рыбаки Приморья
С начала года приморские рыбаки увеличили вылов камбалы, трески и макруруса.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте рыбного хозяйства, в 2017 году вылов водных биоресурсов приморскими предприятиями составил 736 тысяч тонн.
«Из них добыто более 480 тысяч тонн минтая и более 128 тысяч тонн сельди» – отметили специалисты.
Также приморские рыбаки увеличили вылов камбалы, трески и макруруса.
«Выловлено более 10 тысяч тонн трески, почти 6,3 тысячи тонн камбалы и более 17,5 тысяч тонн макруруса», – добавили они.
Напомним, ранее врио Губернатора края Андрей Тарасенко заявил о необходимости создавать условия, при которых крупные рыбодобывающие предприятия оставались бы в Приморье, а не уходили в другие регионы.
«Так, в крае предусмотрены льготы по налогу на имущество, в том числе для новых судов, построенных на территории Приморья», – подчеркнул руководитель региона.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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