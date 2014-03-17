Во Владивостоке открылся первый центр Московского ювелирного завода. Видеорепортаж
Во Владивостоке открылся первый ювелирный центр Московского ювелирного завода.
Бренд с вековой историей пришел во Владивосток сравнительно недавно, но уже успел завоевать большую популярность у местных жителей и гостей Приморья. Открытие ювелирного центра Московского ювелирного завода во Владивостоке состоялось не случайно. Любая женщина желает быть неповторимой. А на этой площадке представлены как массовые новинки ювелирной моды, так и эксклюзивные украшения в единичном экземпляре.
Марина Сапожкова, региональный директор Московского ювелирного завода: «Это первый ювелирный центр во Владивостоке и четвертый магазин в городе. Рады предложить жителям и гостям нашего города широкий выбор украшений с бриллиантами и другими драгоценными камнями. Вся продукция соответствует стандартам международного сертификата ISO».
Здесь представлены кольца, серьги, браслеты с цветными камнями, многочисленные украшения с бриллиантами и изделия из коллекции «Драгоценное наследие», на которую ювелиров вдохновили тиары и диадемы российских императриц дома Романовых. Осыпая бриллиантами всю Россию, Московский ювелирный завод, не только традиционно радует своих поклонниц настоящими шедеврами, но и воплощает фантазии в реальность.
Галина Соколовская, администратор фирменного центра Московского ювелирного завода: «Выбрав сертифицированный бриллиант с нужными характеристиками, вы сможете оформить заказ по своему индивидуальному эскизу. Также сертифицированный бриллиант может стать хорошей инвестицией. В течение двух лет его можно продать обратно на завод».
При этом продать бриллиант можно не только во Владивостоке. Магазины Московского ювелирного завода сегодня есть во всех уголках страны.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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