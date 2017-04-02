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В Приморье ищут пропавшего дайвера

В Приморье ищут пропавшего дайвера

Фото: ProKazan

Спасатели МЧС ведут поиски предположительно утонувшего жителя Хасанского района. 24 декабря мужчина погрузился с аквалангом в районе мыса Шелеха (полуостров Новгородский залив Посьет) и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Утром 26 декабря, в 09.00, для оказания помощи полиции убыла поисковая группа Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО. На посики отправилось четверо человек и две единиц техники, в том числе одно плавательное средство. К поисковым мероприятиям привлечено пять человек и три единицы техники.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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