В Приморье ищут пропавшего дайвера

Спасатели МЧС ведут поиски предположительно утонувшего жителя Хасанского района. 24 декабря мужчина погрузился с аквалангом в районе мыса Шелеха (полуостров Новгородский залив Посьет) и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Утром 26 декабря, в 09.00, для оказания помощи полиции убыла поисковая группа Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО. На посики отправилось четверо человек и две единиц техники, в том числе одно плавательное средство. К поисковым мероприятиям привлечено пять человек и три единицы техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]