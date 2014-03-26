Десять суток ареста получил нарушитель ПДД во Владивостоке

Столкновение автомобилей произошло во Владивостоке в районе дома №30 на проспекте 100-летия. На место происшествия после получения вызова прибыли сотрудники ГАИ.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 39-летний водитель автомашины «Хонда ШРВ», двигаясь в районе дома №30 на проспекте 100 лет Владивостоку, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой Ист».

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Выяснилось, что у мужчины за рулем «Хонды ШРВ» не было права управления автотранспортом. Водитель имел признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

В отношении правонарушителя составлен административный материал по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния).

Мировым судьей ему назначено десять суток административного ареста.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]