В Приморье по подозрению в убийстве мужчины задержан 18-летний парень
23 декабря на участке местности в районе улицы Раздольная на станции Старый Ключ Спасского района было обнаружено тело 54-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – телесными повреждениями в области головы и тела.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
По подозрению в совершении преступления задержан 18-летний мужчина. Он признался, что избил потерпевшего в ходе ссоры во время распития спиртных напитков.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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