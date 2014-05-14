В Приморье по подозрению в убийстве мужчины задержан 18-летний парень

23 декабря на участке местности в районе улицы Раздольная на станции Старый Ключ Спасского района было обнаружено тело 54-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – телесными повреждениями в области головы и тела.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По подозрению в совершении преступления задержан 18-летний мужчина. Он признался, что избил потерпевшего в ходе ссоры во время распития спиртных напитков.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]