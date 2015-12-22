С последнего места в центр турнирной таблицы. Арсеньевский «Восток» с разгромным счетом одолел в первых домашних матчах ближайшего конкурента — кемеровский «Кузбасс-2».

Из восьми встреч всероссийских соревнований команд высшей лиги на выезде приморцы лишь в одной одержали победу. И ясно, что «Востоку» нужно было набирать очки. Потому на домашний лед хоккеисты выходили особо заряженными. И трибуны ждали только победы.

Александр Салмин, болельщик: «Во-первых, большая поддержка болельщиков. Мы любим свою команду. Во-вторых, у ребят большая самоотдача, они не хотят ударить в грязь лицом».

Дублеры кемеровского «Кузбасса» — на острие атаки. Но мяч как будто заговорили. И после первого тайма на табло завис разгромный счет: 5-0. Героем матча арсеньевцы тут же окрестили своего голкипера. Александр Иванов отразил 11-метровый штрафной удар. В этом сезоне он трижды отбивал пенальти. Пропустил только раз. В бенди это сравнимо с чудом. Хотя есть у вратаря и собственный секрет, как расшифровать траекторию, куда направить взгляд.

Александр Иванов, вратарь команды «Восток» (г. Арсеньев): «В глаза. И как он походит к мячу, как клюшку ставит. Есть свои тонкости».

Точку в этом поединке поставил опытный 9-ый номер приморской дружины Сергей Радченко: 6-0.

Сергей Радченко, нападающий команды «Восток» (г. Арсеньев): «Очень приличная была передача на борт на свободное место, сделал маневр и пробил по воротам. Удачно получилось, что в пустой угол мяч попал».

Соперники приморцев — большей частью кемеровская молодежь, только набирающая форму.

Дмитрий Репях, главный тренер команды «Кузбасс-2» (г. Кемерово): «У нас из 16 человек 10 — 2000 года рождения. Ребятам по 16—17 лет. Они стараются, но много им не хватает».

Не хватило и в повторной встрече. Хотя дубль «Кузбасса» вел до 37-ой минуты со счетом 2-0. Но «Восток» отыгрался с лихвой: забили 9, а пропустили в итоге только 4 мяча. В турнирной таблице приморцы сейчас на 5 строчке. Чтобы продвинуться дальше, им нужно побеждать дублеров «Сибсельмаша». Обе игры с новосибирцами вновь пройдут на домашнем льду.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]