Приморские рыбаки выловили более 20 тысяч тонн крабов

Рыбодобывающие предприятия Приморского края увеличили добычу крабов и северной креветки. На сегодня добычу крабов ведут десять предприятий Приморья.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, крабов выловлено 20,7 тысяч тонн, что на две тысячи тонн выше уровня прошлого года. Добыча северной креветки увеличилась до 2,2 тысяч тонн. Всего с начала года рыбодобывающие предприятия Приморья выловили более 735 тысяч тонн водных биоресурсов.

Напомним, ранее врио губернатора края Андрей Тарасенко заявил о необходимости создавать условия, при которых крупные рыбодобывающие предприятия оставались бы в Приморье, а не уходили в другие регионы.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что вся рыба и морепродукты, добытые в прибрежной зоне, с 1 января 2019 года должны доставляться на берег в живом, свежем или охлажденном виде. Таким образом, рыба будет попадать на местный рынок, а не за границу.

Как ранее сообщалось, приморские рыбаки обеспечивают около 20% общероссийского вылова водных биоресурсов, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]