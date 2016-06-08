18 экскурсоводов и гидов-переводчиков прошли добровольную аттестацию в Приморье

В Приморском крае продолжается работа по аттестации представителей сферы туристских экскурсионных услуг. В понедельник, 25 декабря, бейджи и свидетельства об успешном прохождении регионального экзамена получили еще 18 специалистов.

Как сообщила заместитель директора Туристско-информационного центра Приморского края Мария Копцева, на этот раз аттестацию проходили в основном преподаватели Дальневосточного федерального университета, члены Общества изучения Амурского края, много лет занимающиеся экскурсионной деятельностью.

«Всего в тестировании принимали участие больше 20 человек. Успешно справились со всеми заданиями 18 экзаменуемых, и почти все они – сотрудники ДВФУ, которые не только готовят специалистов для туристской отрасли, но и сами водят экскурсии. Они показали очень высокий уровень знаний и задали высокую планку аттестации», – рассказала заместитель руководителя ТИЦ.

Отмечено, что большинство из прошедших экзамен – 15 человек – это экскурсоводы, остальные трое – гиды-переводчики, которые защищались на английском и китайском языках.

Так, среди получивших свидетельство – Надежда Сиренко, Милана Маркевич, Татьяна Курносенок, Любовь Савлюк, Татьяна Родионова, Ирина Куник и другие.

Напомним, региональная добровольная аттестация введена в Приморье по инициативе краевого департамента туризма и Туристско-информационного центра в июле этого года. Экзамен предполагает письменный и устный тесты, в ходе которых специалистам необходимо ответить на вопросы методологического и краеведческого характера на знание Приморского края.

Уровень подготовки экзаменуемых оценивает экспертная комиссия, в состав которой входят представители департамента туризма, профильного Общественного экспертного совета, ДВФУ, ВГУЭС, Ассоциации гидов и переводчиков Приморья, регионального отделения Русского географического общества и другие.

По мнению директора департамента туризма Приморья Константина Шестакова, в условиях динамично роста турпотока в регион подготовка экскурсоводов и гидов-переводчиков – это одна из первостепенных задач.

«Именно на эту часть туристского сообщества ложится основная ответственность за впечатления гостей как от конкретных туробъектов, так и от региона в целом. Поэтому это должны быть люди эрудированные и высокопрофессиональные. С помощью аттестации мы можем влиять и на подготовку специалистов, и на формирование благоприятной туристической среды», – подчеркнул эксперт.

На сегодняшний день в реестре специалистов, успешно прошедших региональную аттестацию, значатся 28 человек. Ознакомиться со списком можно на сайте ТИЦ Приморья.

Добавим, с 1 января 2019 года по решению Министерства культуры Российской Федерации процедура проведения аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников станет обязательной.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]