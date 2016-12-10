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Анонс на 27 декабря

27 декабря станут известны финалисты интернет-голосования в борьбе за право стать столицей «Тотального диктанта» в 2018 году.

27 декабря во Владивостоке в 13.00 у памятника приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов, по адресу: проспект 100-летия Владивостока, 103 пройдет памятное мероприятие, посвященное Дню ввода войск в Афганистан.

27 декабря во Владивостоке в 12.00 с автовокзала отправится по городскому маршруту специальный новогодний троллейбус.

27-28 декабря г. Арсеньев. ХК «Восток» Арсеньев - ХК «Сибсельмаш-2» Новосибирск. Всероссийские соревнования по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги, сезон 2017-18 гг.

27 декабря — День спасателя Российской Федерации.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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