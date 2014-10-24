Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Вчера, 16:02
  0

Во Владивостоке задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске шесть лет

Во Владивостоке задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске шесть лет

Транспортные полицейские во время патрулирования железнодорожного вокзала на станции Владивосток задержали 27-летнего мужчину, жителя Еврейской автономной области. Он находился в федеральном розыске более 6 лет, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

В ходе проверки документов мужчина предъявил стражам правопорядка водительское удостоверение со своей фотографией, однако, документ вызвал у полицейских подозрение в его подлинности. В дальнейшем полицейские установили, что мужчина с 2011 года находится в федеральном розыске за дезертирство.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Задержанный передан инициатору розыска.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря