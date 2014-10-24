Во Владивостоке задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске шесть лет
Транспортные полицейские во время патрулирования железнодорожного вокзала на станции Владивосток задержали 27-летнего мужчину, жителя Еврейской автономной области. Он находился в федеральном розыске более 6 лет, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.
В ходе проверки документов мужчина предъявил стражам правопорядка водительское удостоверение со своей фотографией, однако, документ вызвал у полицейских подозрение в его подлинности. В дальнейшем полицейские установили, что мужчина с 2011 года находится в федеральном розыске за дезертирство.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Задержанный передан инициатору розыска.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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