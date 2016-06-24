Чистовая отделка лечебно-диагностического корпуса приморского онкодиспансера начнется в январе

Строительные материалы для чистовой отделки приморского онкодиспансера будут доставлены в Приморье из Санкт-Петербурга после январских праздников.

Как сообщил руководитель департамента градостроительства Приморского края Максим Веденев, установка шести тысяч квадратных метров панелей из специального пластика начнется зимой 2018 года. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«В настоящее время в лечебно-диагностическом корпусе активно ведутся подготовительные работы – установка подсистемы для панелей завершена на 80%. После январских праздников начнется монтаж доставленных панелей», – подчеркнул он.

При этом лечебно-диагностический корпус подготовлен к монтажу медицинского оборудования, выполнены подготовительные работы по благоустройству территории, проложены наружные инженерные сети.

Помещения палатного корпуса онкодиспансера оборудованы индивидуальными санузлами, системами видеонаблюдения, вызова медперсонала. При строительстве применены современные инженерные системы и отделочные материалы, специально предназначенные для использования в медицинских учреждениях.

Напомним, строительство онкодиспансера было возобновлено после четырёх лет «заморозки». По распоряжению врио Губернатора Приморского края Андрея Тарасенко строители обязались сдать важный для краевого здравоохранения объект раньше срока – в марте 2018 года.

Для медицинского учреждения закуплено высокотехнологичное оборудование общей стоимостью более 550 миллионов рублей. Это два высокоэнергетических линейных ускорителя для проведения контактной лучевой терапии, два аппарата компьютерной томографии для проведения радиоизотопных исследований и аппарат магниторезонансной терапии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]