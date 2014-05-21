На ремонт и оборудование лечебные учреждения края получили в 2017 году более 400 млн рублей

Более 300 миллионов рублей было выделено в 2017 году на приобретение оборудования для учреждений здравоохранения Приморья. Еще более 100 миллионов из бюджета края направлено на капитальные ремонты в больницах и поликлиниках края. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил вице-губернатор края Павел Серебряков, передает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как отметил заместитель главы региона, особое внимание уделяется районным и сельским медучреждениям.

«В этом году была продолжена программа строительства фельдшерско-акушерских пунктов. Новые ФАПы появились в селах Ольгинского и Ханкайского районов. Построена амбулатория в поселке Светлая», – сообщил Павел Серебряков.

Вице-губернатор отметил, что в регионе идет активная работа по внедрению информационных технологий в систему здравоохранения.

«Программа информатизации здравоохранения разделена на несколько этапов. В 2017 году мы завели в отрасль электронную систему мониторинга беременных, в ряде учреждений внедрена лабораторная информационная система (ЛИС), устанавливаем инфоматы», – сообщил Павел Серебряков.

В числе значимых начинаний 2017 года он отметил работу по созданию сервиса дистанционной записи на прием к врачу с единым региональным call-центром, который реализуется в рамках стратегического проекта «Развитие информационных технологий в здравоохранении Приморского края на 2017-2021 годы».

Еще один важный реализованный проект – теле-ЭКГ. По словам заместителя главы региона, потребность в такой диагностике жизненно необходима.

«Есть правило «золотого часа», есть время и расстояние. С ноября скорая помощь пополнилась аппаратами теле-ЭКГ. Сегодня все бригады службы скорой медицинской помощи края оснащены переносными электрокардиографами, которые встроены в единую систему дистанционной передачи данных ЭКГ, поступающих в круглосуточный консультативный кардиологический центр. На сегодняшний день выполнено почти 4 тысячи исследований. Спасено более 30 человеческих жизней. Даже если бы благодаря программе была спасена одна человеческая жизнь – значит, мы работаем в нужном направлении», – отметил Павел Серебряков.

Вице-губернатор подчеркнул, что все направления развития здравоохранения, озвученные Президентом Владимиром Путиным, остаются в Приморье приоритетными. В первую очередь, это снижение смертности, повышение выявляемости заболеваний, повышение доступности и качества медицинской помощи, а также работа по улучшению демографических показателей.

В 2018 году продолжится реализация ряда проектов, которые работают в крае не первый год. Среди них – медицинский автопоезд «Забота».

«Ряд проектов, которые реализуются в крае в области здравоохранения, имеют отсроченный эффект. Результаты по ним будут видны через определенное время. Есть такие, как автопоезд «Забота», где результаты видны сразу. Реализация программы будет продолжена и в следующем году», – отметил он.

Среди программ, реализация которых продолжится в 2018 году, – оснащение учреждений здравоохранения новым оборудованием, запуск второго корпуса онкологического диспансера, а также создание в крае центра паллиативной помощи. Уже известно, что на текущие ремонты в ЛПУ края направят более 230 миллионов рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]