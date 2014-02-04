Госдума освободила казино от уплаты налога с выигрышей свыше 15 тысяч рублей

Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении закон, который освобождает администрацию казино от уплаты налога на доход физических лиц с выигрыша свыше 15 тысяч рублей. Изменения коснутся и деятельности интегрированного развлекательного курорта «Приморье».

Как пояснили в Корпорации развития Приморского края, новые поправки выводят казино из-под действия принятого в ноябре закона о налогообложении игорного бизнеса, а именно освобождают от ответственности за уплату налога с выигрыша, сумма которого превышает 15 тысяч рублей. Эта обязанность теперь возлагается на самих игроков. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В новой редакции законопроекта говорится, что налогом будут облагаться напрямую «физические лица, получающие выигрыши, выплачиваемые операторами лотерей, распространителями, организаторами азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, – исходя из сумм таких выигрышей, не превышающих 15 тысяч рублей, а также физические лица, получающие выигрыши, выплачиваемые организаторами азартных игр, не относящихся к азартным играм в букмекерской конторе и тотализаторе, – исходя из сумм таких выигрышей».

Таким образом, инвесторы – операторы казино России, в том числе и игорной зоны «Приморье», могут быть освобождены от роли налогового агента. Проект нового закона принят депутатами Госдумы в третьем чтении и направлен на одобрение в Совет Федерации.

По словам директора департамента туризма Константина Шестакова, в данный момент ключевая задача органа управления игорной зоны «Приморье» – обеспечение стабильных и комфортных условий для работы инвесторов и контроль за завершением строительства всех объектов на территории развлекательного курорта в установленные сроки, а также содействие в законодательном урегулировании.

«Мы системно работаем над реализацией этого проекта по нескольким направлениям. Во-первых, занимаемся созданием инженерной и транспортной инфраструктуры курорта, во-вторых, контролируем исполнение инвестиционных обязательств и темпы реализации проектов действующих участников ИРК “Приморье”, в-третьих – совместно с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта занимаемся поиском новых инвесторов на освободившиеся инвестиционные площадки. И, конечно, мы оказываем содействие в совершенствовании действующего законодательства, регламентирующего деятельность по организации азартных игр и сопутствующих отраслей. Совместно с инвесторами проекта мы можем предлагать на региональном и федеральном уровне решение тех вопросов, которые создают нашим резидентам препятствия в ведении своей деятельности. Это важно, поскольку от этого зависит не только успех реализации проекта игорной зоны и перспективы его дальнейшего развития, но и инвестиционная привлекательность туристско-рекреационной отрасли региона», – подчеркнул Константин Шестаков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]