Полицейские-кинологи и их четвероногие помощники сдали выпускные экзамены в Приморье

Приморье не раз становилось местом встречи кинологов со всей страны. Центр кинологической службы краевого УМВД по своей оснащенности – один из лучших среди кинологических служб МВД России. На базе Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России существует факультет заочного обучения и повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел, одно из направлений которого – повышение квалификации специалистов-кинологов в общем розыске, поиске наркотиков и взрывчатых веществ.

В этом месяце свое обучение завершили 29 полицейских и их четвероногих помощников. Они прошли обучение по направлениям «Охрана общественного порядка» и «Поиск взрывчатых веществ». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Курсанты из Приморья и Хабаровского края, Сахалина, Амурской области, а также из Камчатского края и республики Саха (Якутия) успешно сдали выпускные экзамены и зачеты, а по окончанию сессии получили дипломы выпускников-кинологов. В январе свое обучение начнет новая группа студентов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]