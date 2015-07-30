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Вчера, 18:07
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Полицейские-кинологи и их четвероногие помощники сдали выпускные экзамены в Приморье

Полицейские-кинологи и их четвероногие помощники сдали выпускные экзамены в Приморье

Фото: УМВД по ПК

Приморье не раз становилось местом встречи кинологов со всей страны. Центр кинологической службы краевого УМВД по своей оснащенности – один из лучших среди кинологических служб МВД России. На базе Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России существует факультет заочного обучения и повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел, одно из направлений которого – повышение квалификации специалистов-кинологов в общем розыске, поиске наркотиков и взрывчатых веществ.

В этом месяце свое обучение завершили 29 полицейских и их четвероногих помощников. Они прошли обучение по направлениям «Охрана общественного порядка» и «Поиск взрывчатых веществ». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Курсанты из Приморья и Хабаровского края, Сахалина, Амурской области, а также из Камчатского края и  республики Саха (Якутия) успешно сдали выпускные экзамены и зачеты, а по окончанию сессии получили дипломы выпускников-кинологов. В январе свое обучение начнет новая группа студентов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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