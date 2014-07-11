Житель Владивостока, въехавший в патрульную машину ГИБДД, встретит Новый год в спецприемнике

Во Владивостоке злостный нарушитель Правил дорожного движения подвергнут административному аресту.

Как ранее сообщали «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, в прошедшее воскресенье в служебную машину ГАИ «Форд Мондео» в Первомайском районе врезался «Дайхатсу Териос», за рулем которого находился 29-летний житель Владивостока.

Водитель «Дайхатсу» имел признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. В отношении него составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ - невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния.

Мировой судья судебного участка № 11 Первомайского судебного района Владивостока признал водителя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ, назначив ему наказание в виде административного ареста на срок одиннадцать суток. Новый год приморец встретит в спецприемнике для лиц, подвергнутых административному аресту.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]