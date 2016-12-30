Общественный совет «Приморью — достойную жизнь» подводит итоги своего первого года работы и семнадцатого года — реализации социальных программ фонда Владимира Николаева. На торжественном собрании — самые активные участники, те, кому не безразлична жизнь родного края.

350 тысяч человек — каждый третий житель Приморья — в 2017-ом почувствовали заботу и поддержку фонда ВВН в самых разных сферах. «Здоровье», «Чистый дворик», «Мой дворик», «Культурный и спортивный Владивосток», «Доступная рыба» — программы охватывают самые важные социальные направления.

Владимир Николаев, автор программы «Приморью — достойную жизнь»: «22 тысячи человек сходили в кино бесплатно, детей и взрослых. Это рыбопродукция. Только в этом году около 5 тысяч бесплатных пакетов социальных. Это 50 тысяч людей, которые покупают рыбопродукцию по сниженным ценам, и многое другое».

Самым масштабным направлением в этом году стали субботники от программы «Чистый дворик», волонтеры фонда вместе с горожанами очистили все пляжи Владивостока и еще более 70 парков, скверов и придомовых территорий.

Дарья Райчук, куратор фонда ВВН: «Нам очень важно, что все больше и больше людей присоединяются к программам фонда Владимира Николаева. И это не просто участники, а члены общественного совета. Все эти люди участвуют в обсуждении программ, принимают важные решения по разным направлениям — это больше тысячи человек — общественников, спортсменов, активных жителей края».

Объединить весь край в этом году удалось и благодаря большой приморской спартакиаде от фонда Владимира Николаева, во всех крупных городах от Дальнегорска до Находки прошли массовые забеги, а три этапа игр собрали сотни спортсменов под крышей нового спорткомплекса «Арена спорта», открытого фондом в этом году.

Николай Мозговой, председатель владивостокской городской организации «Дети Войны»: «Программы, которые существуют сегодня, созданные Владимиром Викторовичем, — они для всех поколений и они очень нужны для города Владивостока».

В преддверии новогодних праздников работа в фонде кипит: сразу после Общественного совета — серия бесплатных детских утренников в «Арене спорта» и городских кинотеатрах и подготовка мероприятий 2018-го: восстановление исторической памяти Покровского парка, открытие социальных магазинов — планов много. Организаторы обещают, что программа «Приморью — достойную жизнь» будет только набирать обороты, открывая новые направления социальной поддержки приморцев.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]