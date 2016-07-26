Российские суда для российских компаний. Во Владивостоке достраивают современный снабженец морских буровых платформ. Примечательно, что заказчиком выступила российский ресурсодобывающий гигант. Для него готовятся к сдаче сразу два однотипных судна. Одно из них — «Иван Сидоренко» — и находится сейчас на достроечной базе Амурского судостроительного завода во Владивостоке. Подробности в нашем следующем репортаже.

То, что судно почти готово, хорошо видно в ходовой рубке, где в ближайшем будущем станут работать только мужчины, сейчас же здесь кабель-трассы всех основных систем судна монтируют в основном женщины.

Галина Завельская, электромонтажница ПАО «Амурский судостроительный завод»: «Представляете, вот такие заказы мы строим! Интересно, потом, когда включаешь, и все работает».

«Иван Сидоренко» — судно без преувеличения уникальное почти по всем показателям. Его строят российские корабелы по заказу российской компании с использованием систем и механизмов российского производства и в будущем оно будет участвовать в освоении так же российского арктического шельфа.

Сергей Беляхов, старший помощник группы наблюдения компании-приемщика: «Его назначение — это снабжение материально-техническими запасами платформ, для этого здесь имеются все системы современные и палуба под грузы».

Действительно на палубе можно разместить до 20-ти сорокафутовых контейнеров. Кроме того, на судне установлено оборудование для борьбы с огнем. А в случае необходимости «Иван Сидоренко» может взять на борт до ста спасенных. Сейчас на снабженце завершают основные работы, уже прошли даже испытания резервного дизель-генератора.

Михаил Боровский, директор производства ПАО «Амурский судостроительный завод»: «Ставили мы себе задачу дым с трубы на этом корабле, с задачей этой мы в этом году справились, приезжали заказчики, мы показали все работы, находимся в графике, отставаний, замечаний нет».

Впереди у «Ивана Сидоренко» швартовые и ходовые испытания. Судно планируют сдать в апреле 2018 года.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]