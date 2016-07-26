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Во Владивостоке достраивают современный снабженец морских буровых платформ. Видеорепортаж Марии Нетребенко

Российские суда для российских компаний. Во Владивостоке достраивают современный снабженец морских буровых платформ. Примечательно, что заказчиком выступила российский ресурсодобывающий гигант. Для него готовятся к сдаче сразу два однотипных судна. Одно из них — «Иван Сидоренко» — и находится сейчас на достроечной базе Амурского судостроительного завода во Владивостоке. Подробности в нашем следующем репортаже.

То, что судно почти готово, хорошо видно в ходовой рубке, где в ближайшем будущем станут работать только мужчины, сейчас же здесь кабель-трассы всех основных систем судна монтируют в основном женщины.

Галина Завельская, электромонтажница ПАО «Амурский судостроительный завод»: «Представляете, вот такие заказы мы строим! Интересно, потом, когда включаешь, и все работает».

«Иван Сидоренко» — судно без преувеличения уникальное почти по всем показателям. Его строят российские корабелы по заказу российской компании с использованием систем и механизмов российского производства и в будущем оно будет участвовать в освоении так же российского арктического шельфа.

Сергей Беляхов, старший помощник группы наблюдения компании-приемщика: «Его назначение — это снабжение материально-техническими запасами платформ, для этого здесь имеются все системы современные и палуба под грузы».

Действительно на палубе можно разместить до 20-ти сорокафутовых контейнеров. Кроме того, на судне установлено оборудование для борьбы с огнем. А в случае необходимости «Иван Сидоренко» может взять на борт до ста спасенных. Сейчас на снабженце завершают основные работы, уже прошли даже испытания резервного дизель-генератора.

Михаил Боровский, директор производства ПАО «Амурский судостроительный завод»: «Ставили мы себе задачу дым с трубы на этом корабле, с задачей этой мы в этом году справились, приезжали заказчики, мы показали все работы, находимся в графике, отставаний, замечаний нет».

Впереди у «Ивана Сидоренко» швартовые и ходовые испытания. Судно планируют сдать в апреле 2018 года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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