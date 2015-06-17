Андрей Тарасенко примет участие в заседании Госсовета под руководством Президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет заседание Государственного совета в среду, 27 декабря, в Большом Кремлевском дворце. В мероприятии примет участие врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

Тема заседания – «Инвестиционная привлекательность регионов – основа экономического развития РФ». На заседании будут представлены конкретные предложения в сфере улучшения инвестиционного климата. Отдельным блоком будут рассмотрены результаты внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, выступая на заседании президиума Госсовета во Владивостоке на площадке Восточного экономического форума – 2017, Президент России Владимир Путин подчеркнул, что все субъекты Дальнего Востока в ближайшие три года должны войти в первую половину Национального рейтинга состояния инвестклимата.

Цель Национального рейтинга – это формирование комплексной и объективной оценки усилий органов власти всех уровней в регионах по улучшению состояния инвестиционного климата в субъекте РФ. Рейтинг состоит из 44 показателей или четырех направлений: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. Национальный рейтинг был апробирован в 2014 году на Петербургском международном экономическом форуме.

В Приморском крае работа над улучшением деловой среды ведется в проектном формате в рамках программы «Повышение инвестиционной привлекательности в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ».

На недавнем совещании врио губернатора Андрей Тарасенко призвал профильные ведомства края активизировать работу по всем целевым моделям улучшения делового климата.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]