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Какие продукты привези на ярмарку «Дары Беларуси»? Видеорепортаж Ольги Артемовой и Василия Соколова

Новый год еще в пути, а вот о праздничном меню нужно позаботиться заранее. Деликатесы и сладости — то, без чего не обходится ни один стол, представлены на продовольственной ярмарке белорусских товаров. Вся продукция произведена по ГОСТу. Что привезли в Приморье?

У жителей Владивостока еще есть возможность побаловать себя и близких деликатесами к новогоднему столу. До 29 декабря можно приобрести свежее мясо, добротную колбасу без красителей и соевого белка, разнообразие сортов сыра и белорусские сладости. Всё, из чего складывается вкус жизни, сейчас представлено на ярмарке в широком ассортименте.

Анатолий Степанов, житель Владивостока: «У меня сын очень любит мясо разное, поэтому он меня сюда отослал! Говорит, быстро отправляйся туда, где белорусские продукты!»

Новогодний стол должен быть не только красивым, но полезным и вкусным. На ярмарке представлены продукты, знакомые с детства, приготовленные по ГОСТам советских времен. Подделать можно все, но не подделать качество. Бесплатно продегустировать белорусские продукты может каждый, чтобы лично оценить качество перед покупкой. Стоить отметить и соотношение цены и качества, которое признают покупатели.

Алиса Пащенко, жительница Владивостока: «Вы знаете, бесподобно! Такого вкуса мы уже давно не испытывали. Чувствуется мясо и вкус орешков. Я буквально каждому владивостокцу советую попробовать!»

Ознакомиться с гастрономическим ассортиментом и приобрести натуральные продукты к новогоднему столу можно ежедневно в спорткомплексе «Динамо» до 29 декабря включительно.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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