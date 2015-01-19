Занесенные снегом дороги привели глав приморский населенных пунктов в суд

Прокуратура Красноармейского района и полицейские провели проверку состояния дорожной сети населенных пунктов сельских поселений Красноармейского района. Специалисты выявили многочисленные нарушения требований законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности, а также правил благоустройства территорий населенных пунктов.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру края, автодороги, пешеходные дорожки и тротуары населенных пунктов в Лукьяновском, Новопокровском, Рощинском, Глубинненском, Мельничном, Измайлихинском, Вострецовском сельских и Востокском городском поселениях на момент проверки не были очищены от снега.

Главы поселений должны устранить выявленные нарушения закона, также они привлечены к административной ответственности. Результаты рассмотрения актов реагирования и фактическое устранение выявленных нарушений поставлены на контроль прокуратуры района.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]