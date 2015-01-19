Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:09
  0

Занесенные снегом дороги привели глав приморский населенных пунктов в суд

Занесенные снегом дороги привели глав приморский населенных пунктов в суд

Прокуратура Красноармейского района и полицейские провели проверку состояния дорожной сети населенных пунктов сельских поселений Красноармейского района. Специалисты выявили многочисленные нарушения требований законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности, а также правил благоустройства территорий населенных пунктов.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру края, автодороги, пешеходные дорожки и тротуары населенных пунктов в Лукьяновском, Новопокровском, Рощинском, Глубинненском, Мельничном, Измайлихинском, Вострецовском сельских и Востокском городском поселениях на момент проверки не были очищены от снега.

Главы поселений должны устранить выявленные нарушения закона, также они привлечены к административной ответственности. Результаты рассмотрения актов реагирования и фактическое устранение выявленных нарушений поставлены на контроль прокуратуры района. 

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря