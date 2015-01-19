Занесенные снегом дороги привели глав приморский населенных пунктов в суд
Прокуратура Красноармейского района и полицейские провели проверку состояния дорожной сети населенных пунктов сельских поселений Красноармейского района. Специалисты выявили многочисленные нарушения требований законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности, а также правил благоустройства территорий населенных пунктов.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру края, автодороги, пешеходные дорожки и тротуары населенных пунктов в Лукьяновском, Новопокровском, Рощинском, Глубинненском, Мельничном, Измайлихинском, Вострецовском сельских и Востокском городском поселениях на момент проверки не были очищены от снега.
Главы поселений должны устранить выявленные нарушения закона, также они привлечены к административной ответственности. Результаты рассмотрения актов реагирования и фактическое устранение выявленных нарушений поставлены на контроль прокуратуры района.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
24.03.2017 Прокуратура края проверила сообщения о бездействии муниципальных властей, приведшем к пожару в тайге
-
15.09.2016 Число подтопленных паводком населенных пунктов в Приморье сократилось на два - МЧС
-
08.09.2015 В самой популярной зоне отдыха Владивостока снесут незаконнное кафе
-
16.04.2015 Прокуратура города Артема принимает меры реагирования с целью защиты трудовых прав работников ОАО «Дальэнергоремонт»
-
06.02.2015 По фактам незаконных лесозаготовокв Приморье в прошлом году возбуждены 32 уголовных дела
-
19.01.2015 Прокуратура направила иск в отношении администрации Уссурийска за неубранные снег и наледь на дорогах
Добавить комментарий