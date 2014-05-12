Сорванная крыша заблокировала в доме жительницу частного дома в Тернее

Утром 27 декабря в поселке Терней в частном двухквартирном доме сильным порывом ветра была разрушена крыша. Ее обломки завалили выход одной из квартир, в результате пожилая хозяйка дома оказалась заблокирована в своей квартире, и самостоятельно не могла выйти наружу. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на 24-й отряд противопожарной службы по охране Тернейского района.

Работники 17 пожарной части 24 отряда противопожарной службы по охране Тернейского района приехали на место вызова и разобрали завал, заблокировавший входную дверь.

В связи со сложившимися погодными условиями подразделения 24 отряда противопожарной службы приведены в режим повышенной готовности.

Напомним, что в Тернейском районе дует сильный порывистый ветер, достигающий 30 м/с, и не прекращающийся уже несколько дней.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]