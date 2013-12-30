Новости Общество Видео

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:09
  0

Жители острова Попова купили новогоднюю ель взамен "страшной накрашенной и ненакрашенной"

Фото: Newsbox24.tv

На острове Попова местные жители установили свою новогоднюю елочку, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv.

Ранее администрация Владивостока установила новогоднюю елку на острове Попова, который относится к Первомайскому району города. Праздничное дерево было установлено во дворе заброшенного детского сада. Местных жителей возмутило не только место, выбранное для так называемой новогодней красавицы. Украшения елки тоже удручают: поломанные, грязные снежинки, гирлянды, которые висят на ней, просто для вида, поскольку не работают. Естественно это задело местных жителей.

Наталья Кузина, жительница острова Попова: "Муниципальная ель на острове Попова заняла первое место, как самая уродливая ель. Это фиаско братан. Но, местные жители решили исправить ситуацию. Мы организовали сбор денежных средств и купили новую елку, живую".

 

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря