Жители острова Попова купили новогоднюю ель взамен "страшной накрашенной и ненакрашенной"
На острове Попова местные жители установили свою новогоднюю елочку, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv.
Ранее администрация Владивостока установила новогоднюю елку на острове Попова, который относится к Первомайскому району города. Праздничное дерево было установлено во дворе заброшенного детского сада. Местных жителей возмутило не только место, выбранное для так называемой новогодней красавицы. Украшения елки тоже удручают: поломанные, грязные снежинки, гирлянды, которые висят на ней, просто для вида, поскольку не работают. Естественно это задело местных жителей.
Наталья Кузина, жительница острова Попова: "Муниципальная ель на острове Попова заняла первое место, как самая уродливая ель. Это фиаско братан. Но, местные жители решили исправить ситуацию. Мы организовали сбор денежных средств и купили новую елку, живую".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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