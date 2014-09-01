В этом году в парке авиакомпании S7 Airlines появились первые в России современные лайнеры Airbus A320neo. Не так давно оценить уровень комфорта на борту смогли жители Приморья, пассажиры рейса Бангкок—Владивосток. Чем отличается самолет от своих предшественников и по каким маршрутам будет летать?

В международном аэропорту Кневичи приземлился лайнер Airbus A320neo. Самолет оборудован новейшими мощными двигателями: огромные, диаметром два метра, они позволяют существенно сократить расход топлива, а значит, и количество выбросов в атмосферу.

Пассажиры Airbus A320neo делятся впечатлениями о полете.

Екатерина Иванова, жительница г. Владивостока: «Поскольку я часто летаю, мне важна безопасность. При длительных полетах, конечно же, хотелось бы комфортно лететь, и этот самолет отвечает моим требованиям».

В просторном салоне лайнера 8 мест в бизнес-классе и 156 — в экономическом. Airbus A320neo отлично подходит для тех, кто любит путешествовать с гаджетами. Кресла оборудованы розетками с USB-разъемом и специальными держателями для смартфонов и планшетов. Кроме того, новая модель намного тише, что делает путешествие еще комфортнее.

Салон самолета самый широкий среди своих конкурентов, имеет улучшенную звукоизоляцию, большие вместительные полки для багажа, а также удобное пространство для ручной клади.

S7 Airlines соединяет Владивосток не только с ключевыми дальневосточными и сибирскими городами, но и выполняет рейсы по азиатским направлениям. Пассажиры могут отправиться в путешествие в Гонконг, Осаку, Токио, Сеул, Пекин, Шанхай.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]