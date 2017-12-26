Водителей и пешеходов Уссурийска обескуражил необычный транспорт
На дороги Уссурийска выехал Дед Мороз в настоящих санях. Вместе с ним в праздничной карете была свита. Сказочные герои проехали по центральной улице города, поздравляя горожан с наступающими праздниками. А конечной точкой волшебной повозки оказалась одна из школ Уссурийска. Здесь участники необычного действия, поздравили учеников и учителей с Новым годом, а также развернули танцевальный флэшмоб, наблюдать за которым все желающие могли из окон школы.
Екатерина Дзюба, ученица средней школы №14, г. Уссурийска: «Мы очень довольны. Делали все это примерно две недели..».
Анастасия Горбачева, ученица средней школы №14, г. Уссурийска: «Мы, наверное, всех сегодня шокировали, кто видел как мы ехали….»
Сказочные сани ученики 11 класса решили смастерить своими руками. Обычный автомобильный прицеп они украсили гирляндами, подарочными коробками, а самое главное выпилили деревянные конструкции, которыми обшили прицеп. В итоге повозка получилась не хуже, чем у главного Дед Мороза страны. Уже известно, что из желающих прокатиться в самодельных санях образовалась очередь, так что в период новогодних праздников сказочный прицеп уссурийцы могут увидеть еще не раз.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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