Новости Общество Видео Интересно

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:23
  0

Водителей и пешеходов Уссурийска обескуражил необычный транспорт

Водителей и пешеходов Уссурийска обескуражил необычный транспорт

На дороги Уссурийска выехал Дед Мороз в настоящих санях. Вместе с ним в праздничной карете была  свита. Сказочные герои проехали по центральной улице города, поздравляя горожан с наступающими праздниками. А конечной точкой волшебной повозки оказалась одна из школ Уссурийска. Здесь участники необычного действия, поздравили учеников и учителей с Новым годом, а также развернули танцевальный флэшмоб, наблюдать за которым все желающие могли из окон школы.

 Екатерина Дзюба, ученица средней школы №14, г. Уссурийска: «Мы очень довольны. Делали все это примерно две недели..».

 Анастасия Горбачева, ученица средней школы №14, г. Уссурийска: «Мы, наверное, всех сегодня шокировали, кто видел как мы ехали….»

 Сказочные сани ученики 11 класса решили смастерить своими руками. Обычный автомобильный прицеп они украсили гирляндами, подарочными коробками, а самое главное выпилили деревянные конструкции, которыми обшили прицеп. В итоге повозка получилась не хуже, чем у главного Дед Мороза страны. Уже известно, что из желающих прокатиться в самодельных санях образовалась очередь, так что в период новогодних праздников сказочный прицеп уссурийцы могут увидеть еще не раз.  


Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря