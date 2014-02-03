В Приморье пресекают незаконную придорожную торговлю стеклоомывающими жидкостями

Череда рейдовых мероприятий по пресечению незаконной торговли стеклоомывающей жидкостью для автомобилей проходит во Владивостоке. Первые рейды провели в Советском районе города. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Поручение ликвидировать незаконную торговлю такими жидкостями вдоль дорог дал врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко. Специалисты провели мониторинг точек, где стеклоомывающей жидкостью торгуют незаконно, и во вторник, 26 декабря, начали рейды совместно с представителями администрации Владивостока и районными участковыми.

Только в Советском районе города выявлено четыре места реализации такой продукции.

«Торговля осуществляется в опасных местах, у обочин дорог. У продавцов отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции», – сообщила начальник отдела организации торговли департамента лицензирования и торговли Приморского края Надежда Лозинская.

По итогам рейда на продавцов-нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении. Торговля в этих точках прекратилась.

По словам специалистов, аналогичные мероприятия в ближайшие дни продолжатся в остальных районах Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]